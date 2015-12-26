"دعم مصر": اللائحة الداخلية للائتلاف غير نهائية ونرحب بالوفد فى أى وقت

قال طارق الخولى، القيادى بائتلاف دعم مصر ، إن اللائحة الداخلية التى تم الإعلان عنها مؤخرا وتم تعديلها بعد مطالبة عدد من الأحزاب بتعديل بعض البنود، ليست لائحة نهائية وسيتم الإعلان عن اللائحة النهائية خلال أيام قليلة.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن وضع حزب مستقبل وطن يختلف عن وضع حزب الوفد، لأن "الوفد" يسعى لتدشين كيان جديد يسمى "تحالف الأمة المصرية"، مشيرا إلى أن الآراء متعددة داخل الوفد حول الانضمام لائتلاف دعم مصر، ومؤكدا أن التحالف يرحب بانضمام الحزب فى أى وقت.

- السيد البدوى: مصلحة البلد تقتضى وجود هيئة برلمانية مستقلة لـ"الوفد".. ولن نعود لـ"دعم مصر".. وليس لدينا نواب وقعوا على وثيقة انضمام لأى تحالف.. ولا نلوم "مستقبل وطن".. وحسم رئيس كتلتنا الأسبوع المقبل

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