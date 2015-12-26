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فابيو كابيلو عن تدريب ريال مدريد: أهي مزحة؟

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فابيو كابيلو عن تدريب ريال مدريد: أهي مزحة؟ فابيو كابيلو عن تدريب ريال مدريد: أهي مزحة؟

(إفي): قال المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أنه لا يفكر في تدريب ريال مدريد الإسباني، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمر لا يعدو كونه مزحة.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات هاتفية لقناة "كواترو" الإسبانية ردا على إمكانية تدريبه للفريق الملكي ليحل محل المدير الفني الحالي، رافائيل بنيتيز، "تدريب ريال مدريد، لا، لا إنها مزحة بكل تأكيد".

وأصر الصحفي بأن إسم المدرب الإيطالي أحد المطروحين بقوة ليحل مل بنيتيز، ليرد المدرب صاحب الـ69 عاما قبل أن يغلق الهاتف بهدوء "لا، لا ، لا. لا أريد تضخيم الأمر لأنها لا تعدو كونها مزحة. عيد ميلاد سعيد وعام سعيد".

وتولى المدرب الإيطالي تدريب الميرينجي خلال فترتين مختلفتين (96-97 و2006-2007) وفاز في المناسبتين بلقب الدوري الإسباني.

ولا يشرف كابيلو على تدريب أي فريق في الوقت الحالي بعدما أقيل من تدريب الروسي في شهر يوليوالماضي بعد تردي نتائج الدب الروسي في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا وكاد أن يخرج منها إلا أنه نجح في التأهل في النهاية على يد المدرب الوطني، ليونيد سلوتسكي.

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