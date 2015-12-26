نافاس لجمهور ريال مدريد: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

(إفي): أكد الحارس الكوستاريكي الدولي لريال مدريد، كيلور نافاس، في مقابلة نشرها الموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة أن "الجماهير ستشعر بالفخر" مع نهاية الموسم الحالي.

وقال نافاس في تصريحاته "أنا لاعب في ريال مدريد وهذا يجعل الأمور واضحة بالنسبة لي فيما يتعلق بتطلعات الفريق ككل. إنها في أقصى درجاتها. أشعر أنه يتوجب علينا مواصلة العمل بأقصى درجة كل يوم من أجل الانتصار في جميع المباريات".

ويحتل الفريق المدريدي المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا بعد مرور 16 جولة برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن شريكي الصدارة برشلونة، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

وأضاف الحارس الدولي "الفريق يقوم بعمل جيد يوما بعد يوم. من الممكن أننا لم نستطع ترجمة كل هذا العمل في بعض المباريات، ولكني أثق في أننا نسير على الطريق الصحيح وفي نهاية الموسم ستشعر جماهيرنا بالفخر تجاه جميع أعضاء الفريق. حقيقة، العمل الذي نقوم به جيد للغاية".

وتطرق نافاس للحديث حول المباراة القادمة في الليجا أمام ريال سوسييداد على ملعب "سانتياجو برنابيو" والأخيرة في عام 2015 ، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر، حيث قال "سنرى ريال مدريد يقاتل لأقصى درجة من أجل أن تودع الجماهير عام 2015 بمذاق رائع. أثق أن توحد الفريق مع الجماهير هو الطريق لصنع ريال مدريد قادر على أي شيء".

وعما يحمله العام الجديد للفريق، قال "أعتقد أننا سنرى ريال مدريد في أعلى المستويات خلاله وأننا سنقاتل على جميع المستويات. نحن عائلة واحدة كبيرة لديها هدف وحيد وهو: الفوز".