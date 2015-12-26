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برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

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برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015 برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

لبرج العقرب:
>على الصعيد المهنى:


>لا يوجد جديد فى هذا اليوم على المستوى المهنى بالنسبة لأبناء هذا البرج، فستسير الأمور كما هى دون أن تشعروا بأى تقدمات أو تراجعات.

على الصعيد العاطفى:


>مشكلة بسيطة ستؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعًا دون أن تترك أثرًا كبيرًا لذلك حاول أن تكون هادئًا وتسيطر على ردود فعلك حتى لا تصعب من المشاكل.

على الصعيد الصحى:


>ستتعرض لبعض الوعكات الصحية وربما يرافقك الصداع هذا اليوم بسبب الضغوط النفسية التى ستواجهها على المستوى العاطفى، لكن لا تقلك بمجرد مروره ستتعدل أحوالك الصحية.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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