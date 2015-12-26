برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>لا يوجد جديد فى هذا اليوم على المستوى المهنى بالنسبة لأبناء هذا البرج، فستسير الأمور كما هى دون أن تشعروا بأى تقدمات أو تراجعات.>مشكلة بسيطة ستؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعًا دون أن تترك أثرًا كبيرًا لذلك حاول أن تكون هادئًا وتسيطر على ردود فعلك حتى لا تصعب من المشاكل.>ستتعرض لبعض الوعكات الصحية وربما يرافقك الصداع هذا اليوم بسبب الضغوط النفسية التى ستواجهها على المستوى العاطفى، لكن لا تقلك بمجرد مروره ستتعدل أحوالك الصحية.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.