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برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

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برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015 برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

برج الميزان:
>على الصعيد المهنى:


>التغييرات الكبيرة التى تتوقع أن تسهل عليك أمور العمل لن تمر على خير ولن تأتى حسبما تتوقع فحاول أن تخفض سقف توقعاتك وتفعل ما بإمكانك كى تتجنب أية أحداث عاصفة فى العمل الأيام المقبلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:


>حبيبك ينتظر منك بعض التقدير ليس إلا فحاول ألا تتعامل معه باعتباره شخصًا مضمونًا فى حياتك للأبد ولن تخسره مهما حدث، لأن خسارته ممكنة، وستكون كبيرة بالنسبة لك لأنه يحبك بإخلاص.

برج الميزان على الصعيد الصحى:


>ابذل بعض المجهود من أجل الحفاظ على صحتك ولا تتكاسل فى هذا الأمر ولا تتهاون فيه فالعواقب ستكون وخيمة، ولا تسمح للعمل بأن يؤثر على صحتك أيًا كانت الظروف.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>أحداث كبيرة فى حياتك فى الفترة المقبلة، تأثيرها عليك يتوقف على الطريقة التى تديرها بها فحاول أن تتعامل مع أى مستجدات بحكمة وتروى ولا تأخذ قرارات سطحية بدون تفكير عميق فى كل تفصيلة.
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مصر 365

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