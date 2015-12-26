برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

حظك اليوم برج الحمل:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الحمل على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول أن تتخلص من الخلط بين المشاعر الإنسانية والأحكام المهنية، ويجب أن تكف عن تأنيب ضميرك بشأن قراراتك المتعلقة بأشخاص تقدرهم على الصعيد الإنسانى لكنك تحتاج لمعاملتهم بصرامة على صعيد العمل، لن تنجح حتى توازن بين هذه المعادلة الصعبة.>من الجيد أن تمتلك شجاعة المبادرة، لا تتراجع بعد أن اتخذت خطوات إيجابية نحو الأمان. لا تخف من الحب ولا تحاول أن تغلق فى وجهه الأبواب وتأكد أنك لن تكرر أخطاء المرة السابقة فقد أصبحت أنضج وأكثر قدرة على الحكم على الأمور.>صحتك تتدهور بسبب عندك ومكابرتك ورفضك للحصول على راحة، يجب أن تستجيب لجسدك الآن وإلا ستكون العواقب وخيمة فالمشكلة الصحية البسيطة الآن ستصبح سيئة جدًا خلال أيام ولن يمكنك حلها.>تنتظرك أيام سعيدة بشرط أن تتخلى عن أسلوبك الطفولى فى التعامل مع العالم. ليس المقصود فقط عندك وإصرارك على تنفيذ ما تريد بالطريقة التى تريدها فى الوقت الذى تحبه، ولكن كذلك برائتك الشديدة التى قد لا تتماشى أحيانًا مع العالم المعقد الذى تعيشه.