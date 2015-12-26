توقعات الأبراج اليوم الأحد 27/12/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

>على الصعيد المهنى:>مر أبناء هذا البرج بفترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.

على الصعيد العاطفى:

>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.

على الصعيد الصحى:

>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستظل إلى جوارك الأيام المقبلة.

حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، مما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، مما يجعلك قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>شهر ديسمبر يحمل لمواليد برج الجدى الكثير من المفاجآت كن مع موعد مع الأخبار السارة حتى يختتم عامك بسعادة غامرة، كن على يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ستجد أن الأخبار السارة تنهال عليك فى الأيام المقبلة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى:>انتظر أخبارًا سعيدة فى هذا اليوم، فربما تكون أنباء عن ترقية أو مكاسب مادية جديدة، أو تحقيق إنجاز معين طال انتظاره، لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلًا بما سيجلبه لك هذا اليوم.

على الصعيد العاطفى:

>على النقيض من حالتك المهنية هناك المزيد من التعقيدات والمشكلات التى ستواجه أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا وابتعد تماما عن العصبية حتى تمر من هذه المرحلة.

على الصعيد الصحى:

>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن تجاوزها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

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>حظك اليوم برج الحوت:

>برج الحوت على الجانب المهنى:>برج الحوت معروف عنه أنه مثابر ويتحمل الصعاب، ولذلك يجب أن يعمل أكثر للوصول إلى حلمه، وسوف يتحقق قريبًا أن تصل إلى حلمك وسترى نتيجة أعمالك وتعبك فى ترقيك إلى الوظيفة التى تحلم بها.

برج الحوت على الجانب العاطفى:

>برج الحوت يتمتع بشخصية عاطفية يحتاج إلى إعادة تقييم علاقاته من جديد حتى لا يظل مستنزفًا عاطفيًا، كن أكثر واقعية للوصول إلى حياة مفعمة بالحيوية وبدون مشاكل، وكن واثقًا أنه لا يوجد عمل طيب تفعله إلا وتجد نتيجته تظهر أمامك.

على الجانب الصحى:

>أصحاب برج الحوت دائمًا يحافظون على حالتهم الصحية بحالة جيدة، يعلمون جيدًا قيمة صحتهم ويسعون دائما إلى تناول الطعام بطريقة صحية، والحفاظ على اللياقة البدينة، وهم دائمًا من المحافظين على بشرتهم وجمالهم مهما تقدم السن.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.

حظك اليوم لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:>مر أبناء هذا البرج بفترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.

على الصعيد العاطفى:

>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.

على الصعيد الصحى:

>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى ازمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

حظك اليوم برج السرطان:

>على الصعيد المهنى:>موجة من المشاكل ستحاصر أبناء هذا البرج على الصعيد المهنى، لكن لا تتعجل أو تأخذ قرارًا فى الانفصال عن العمل فبعد هذه المشاكل ستشهد انفراجة كبرى.

على الصعيد العاطفى:

>ابتعد عن الغيرة والشك الذى من الممكن أن يهدم حياتك ويقلل من راحتك فى باقية المجالات، فالحب وحده بإمكانه أن ينجيك من أى مشاكل أخرى قد تواجهك فى حياتك.

على الصعيد الصحى:

>أنت مهمل لحالتك الصحية، كما أن العصبية والعنف المبالغ فيه الذى تتبعه فى تصرفاتك اليومية ينعكسان بالسلب على حالتك الصحية ويؤثران بشكل سلبى عليك، وهو ما يجب أن تنتبه إليه فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم مغرور ومنغمس فى التساهل مع نفسك فى العمل، وهو ما يجعل زملاءك يغيرون وجهة نظرهم عنك، لذا لا تأخذ النقد الموجه لسلوكك بمحمل شخصي، وكن أكثر قوة وصلابة فى مواجهة الآخرين والمتسببين فى المشاكل.

حظك اليوم برج العذراء:

>على الصعيد المهنى:>هذا اليوم ستتعرض لمجموعة من المشاكل التى قد تجعلك تشعر بأن حياتك قد توقفت عند هذا الحد وأنك لن تجد مستقبلك فى مكان عملك، لذلك لا تتردد أن تأخذ خطوة فى الانفصال عن عملك والبدء من جديد.

على الصعيد العاطفى:

>بعض التخبطات ستواجه علاقتك العاطفية على الرغم من الاستقرار النفسى الكبير الذى شاهدته فى الفترة الأخيرة، لكن لا تعطى لها ظهرك لأنها مجرد مشاكل سطحية ستزول سريعا.

على الصعيد الصحى:

>استقرار نسبى فى حالتك الصحية فلا جديد بها وربما نشعر ببعض التأخر لكنه حالة غير مستمرة ولا يوجد لها أى حالة مرضية حقيقية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستق إلى جوارك الأيام المقبلة.

حظك اليوم لبرج العقرب:

>على الصعيد المهنى:>لا يوجد جديد فى هذا اليوم على المستوى المهنى بالنسبة لأبناء هذا البرج، فستسير الأمور كما هى دون أن تشعروا بأى تقدمات أو تراجعات.

على الصعيد العاطفى:

>مشكلة بسيطة ستؤرق حالتكم العاطفية فى هذا اليوم لكنها ستمر سريعًا دون أن تترك أثرًا كبيرًا لذلك حاول أن تكون هادئًا وتسيطر على ردود فعلك حتى لا تصعب من المشاكل.

على الصعيد الصحى:

>ستتعرض لبعض الوعكات الصحية وربما يرافقك الصداع هذا اليوم بسبب الضغوط النفسية التى ستواجهها على المستوى العاطفى، لكن لا تقلك بمجرد مروره ستتعدل أحوالك الصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

حظك اليوم لبرج القوس:

>على الصعيد المهنى:>مر أبناء هذا البرج فترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.

على الصعيد العاطفى:

>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.

على الصعيد الصحى:

>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى أزمات صحية.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

حظك اليوم برج الثور:

>على الصعيد المهنى:>لا تنتظر أن يتبرع الآخرون بمنحك حقًا هو فى الأساس لك. ولا تشعر بالغضب إذا لم يحدث هذا، فإن لم تدافع أنت عن حقوقك لا يحق لك أن تلوم الآخرين على عدم منحك إياها. تمتع ببعض الشجاعة وتخلى عن بعض من كبريائك وطالب بحقوقك كاملة.

برج الثور على الصعيد العاطفى:

>ربما تساعدك الأيام الوردية الماضية على تحمل الأيام الصعبة المقبلة فيما يخص علاقة حبك، خاصة أنها ساعدتك على أن تدرك إلى أى درجة يحبك شريكك وإلى أى درجة هو مخلص لك. تعامل معه بالكثير من الصبر والحنان وساعده على تخطى المحنة المقبلة وإلا سينتهى كل شىء.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>ستتأثر صحتك بحالتك المزاجية والنفسية فاحرص على أن يكون ذلك فى أضيق نطاق ممكن وألا يمتد التأثير ليفسد صحتك لأيام طويلة. حاول أن تخرج من الأجواء الباعثة على التوتر والقلق كلما أمكنك ذلك وادعم نفسك بالأكل الصحى والمشروبات التى تهدئ الأعصاب.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>أحلامك التى أتعبتك خلال الفترة الماضية وراوغتك كثيرا على وشك التحقق فابذل جهدا اضافيا ولا تتخاذل فى آخر لحظة فهناك الكثير من الأشياء الجيدة بانتظارك ولكن فى الوقت المناسب.

حظك اليوم برج الحمل:

>على الصعيد المهنى:>حاول أن تتخلص من الخلط بين المشاعر الإنسانية والأحكام المهنية، ويجب أن تكف عن تأنيب ضميرك بشأن قراراتك المتعلقة بأشخاص تقدرهم على الصعيد الإنسانى لكنك تحتاج لمعاملتهم بصرامة على صعيد العمل، لن تنجح حتى توازن بين هذه المعادلة الصعبة.

على الصعيد العاطفى:

>من الجيد أن تمتلك شجاعة المبادرة، لا تتراجع بعد أن اتخذت خطوات إيجابية نحو الأمان. لا تخف من الحب ولا تحاول أن تغلق فى وجهه الأبواب وتأكد أنك لن تكرر أخطاء المرة السابقة فقد أصبحت أنضج وأكثر قدرة على الحكم على الأمور.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>صحتك تتدهور بسبب عندك ومكابرتك ورفضك للحصول على راحة، يجب أن تستجيب لجسدك الآن وإلا ستكون العواقب وخيمة فالمشكلة الصحية البسيطة الآن ستصبح سيئة جدًا خلال أيام ولن يمكنك حلها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>تنتظرك أيام سعيدة بشرط أن تتخلى عن أسلوبك الطفولى فى التعامل مع العالم. ليس المقصود فقط عندك وإصرارك على تنفيذ ما تريد بالطريقة التى تريدها فى الوقت الذى تحبه، ولكن كذلك برائتك الشديدة التى قد لا تتماشى أحيانًا مع العالم المعقد الذى تعيشه.

حظك اليوم برج الميزان:

>على الصعيد المهنى:>التغييرات الكبيرة التى تتوقع أن تسهل عليك أمور العمل لن تمر على خير ولن تأتى حسبما تتوقع فحاول أن تخفض سقف توقعاتك وتفعل ما بإمكانك كى تتجنب أية أحداث عاصفة فى العمل الأيام المقبلة.

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>حبيبك ينتظر منك بعض التقدير ليس إلا فحاول ألا تتعامل معه باعتباره شخصًا مضمونًا فى حياتك للأبد ولن تخسره مهما حدث، لأن خسارته ممكنة، وستكون كبيرة بالنسبة لك لأنه يحبك بإخلاص.

برج الميزان على الصعيد الصحى:

>ابذل بعض المجهود من أجل الحفاظ على صحتك ولا تتكاسل فى هذا الأمر ولا تتهاون فيه فالعواقب ستكون وخيمة، ولا تسمح للعمل بأن يؤثر على صحتك أيًا كانت الظروف.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>أحداث كبيرة فى حياتك فى الفترة المقبلة، تأثيرها عليك يتوقف على الطريقة التى تديرها بها فحاول أن تتعامل مع أى مستجدات بحكمة وتروى ولا تأخذ قرارات سطحية بدون تفكير عميق فى كل تفصيلة.