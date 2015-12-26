أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة": استيراد 96 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى

Google+ Print
"الزراعة": استيراد 96 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى "الزراعة": استيراد 96 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى
قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة،إنه تم استيراد 96 ألف طن تقاوى بطاطس من دول الاتحاد الأوروبى ،منذ بدء الاستيراد وحتى الآن ، تنطبق عليها جميع المواصفات الحجرية المصرية وخالية من أى أمراض .

وأكد رئيس الحجر الزراعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه من المتوقع استيراد 110 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوربى خلال الموسم الحالى ،مشيرا إلى أن هناك إجراءات رقابية مشددة على استيراد تقاوى البطاطس من دول أوربا ، حيث يتم رفض أى كمية غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أنه تم الآن تم رفض 2200 طن من إجمالى الكميات المستوردة .

- الزراعة: استيراد 88ألف طن تقاوى بطاطس ورفض 2200طن لعدم مطابقتها المواصفات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365