"الزراعة": استيراد 96 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى

قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة،إنه تم استيراد 96 ألف طن تقاوى بطاطس من دول الاتحاد الأوروبى ،منذ بدء الاستيراد وحتى الآن ، تنطبق عليها جميع المواصفات الحجرية المصرية وخالية من أى أمراض .

وأكد رئيس الحجر الزراعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه من المتوقع استيراد 110 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوربى خلال الموسم الحالى ،مشيرا إلى أن هناك إجراءات رقابية مشددة على استيراد تقاوى البطاطس من دول أوربا ، حيث يتم رفض أى كمية غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا أنه تم الآن تم رفض 2200 طن من إجمالى الكميات المستوردة .

- الزراعة: استيراد 88ألف طن تقاوى بطاطس ورفض 2200طن لعدم مطابقتها المواصفات

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