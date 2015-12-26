أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.الجيش السورى يبث فيديو لحظة استهداف قائد جيش الاسلام

Google+ Print
بالفيديو.الجيش السورى يبث فيديو لحظة استهداف قائد جيش الاسلام بالفيديو.الجيش السورى يبث فيديو لحظة استهداف قائد جيش الاسلام
بثت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، شريط لحظة استهداف الطيران السورى مقر جيش الإسلام، حيث قتل عدد من قيادات التنظيم، بمن فيهم قائده زهران علوش.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مقتل علوش وعدد من قيادى "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام"، خلال عملية للطيران الحربى السورى فى الغوطة الشرقية.

وقالت القيادة فى بيان، "بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة واستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة" نفذ سلاح الجو فى الجيش السورى "، عملية جوية نوعية استهدفت تجمعات التنظيمات الإرهابية ومقراتها فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت البيان، أن العملية أدت إلى مقتل علوش وعدد من قيادات تنظيمات جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية المسؤولة عن إطلاق القذائف الصاروخية واستهداف دمشق وضواحيها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة