بالفيديو.الجيش السورى يبث فيديو لحظة استهداف قائد جيش الاسلام

بثت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، شريط فيديو لحظة استهداف الطيران السورى مقر جيش الإسلام، حيث قتل عدد من قيادات التنظيم، بمن فيهم قائده زهران علوش.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، مقتل علوش وعدد من قيادى "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام"، خلال عملية للطيران الحربى السورى فى الغوطة الشرقية.

وقالت القيادة فى بيان، "بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة واستنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة" نفذ سلاح الجو فى الجيش السورى "، عملية جوية نوعية استهدفت تجمعات التنظيمات الإرهابية ومقراتها فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت البيان، أن العملية أدت إلى مقتل علوش وعدد من قيادات تنظيمات جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام الإسلامية المسؤولة عن إطلاق القذائف الصاروخية واستهداف دمشق وضواحيها.

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