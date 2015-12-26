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مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا مواليا للرئيس اليمنى بمحافظة مأرب

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مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا مواليا للرئيس اليمنى بمحافظة مأرب مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا مواليا للرئيس اليمنى بمحافظة مأرب
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، ضابطا فى الجيش الوطنى الموالى للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بمحافظة مأرب 173/ كم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المقدم جارالله الصالحى فى أحد الأسواق وسط المدينة، ما أسفر عن مقتله على الفور، ولاذوا بالفرار.

وكان جار الله ضابطا فى الأمن السياسى وأحد من انضموا لتحالف دعم الشرعية و قائد كتيبة المقاومة الشعبية فى اللواء 103 والتى شاركت فى تحرير جبهة السد بمأرب.

يذكر أن قوات الجيش والمقاومة مسنودة بوحدات من قوات التحالف العربى، قد أعلنت تحرير محافظة مأرب بشكل كامل من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح خلال الشهر الجاري، بعد مواجهات عنيفة دارت بين الطرفين خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
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