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جيش الإسلام يعين عصام بويضانى قائدا بعد مقتل "علوش" فى غارة روسية بسوريا

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جيش الإسلام يعين عصام بويضانى قائدا بعد مقتل "علوش" فى غارة روسية بسوريا جيش الإسلام يعين عصام بويضانى قائدا بعد مقتل "علوش" فى غارة روسية بسوريا
أعلنت مصادر ميدانية فى "جيش الإسلام " بريف العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة تعيين عصام بويضانى قائدا عام بدلا عن زهران علوش الذى قتل فى غارة للطيران الروسى اليوم.

وأفادت المصادر أن "عصام بويضانى " الملقب " ابو همام " هو احد أبرز قيادات جيش الإسلام الذى يتمركز بريف دمشق.

وقالت المصادر فى بيان لها وصل نسخة منه وكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) اليوم إن " بويضانى ينحدر من مدينة دوما وجاء تعيينه بعد اجتماع لمجلس القيادة فى جيش الإسلام" .

وكان علوش يتلقى دعما خليجيا و تركيا و من بعض بلدان المجتمع الدولى و لديه عديد عناصر يزيد عددها على 20 الف مقاتل مسلحين بسلاح ثقيل مدفعية و دبابات حصدها من الجيش السورى فى معظمها نتيجة اشتباكات و معارك.

و قتل علوش و هو احد أبرز قيادات المعارضة المسلحة بغارة جوية روسية استهدفت اجتماعاً له فى منطقة المرج فى غوطة دمشق الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق.

وكان جيش الإسلام من الجهات العسكرية التى وقعت على وثيقة مؤتمر الرياض مؤخرا و التى أنتجت الهيئة العليا التى شكلت لجنة لإجراء مفاوضات مع نظام الرئيس بشار الأسد برعاية أممية وفق بيان جنيف واحد.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية اليوم لـ د ب ا " ان المرحلة المقبلة فى سورية ستشهد اغتيالات للعديد من صقور المعارضة و النظام".
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