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اشتباكات بالرشاشات بين 3 عشائر بمدينة بعلبك بشمال شرق لبنان

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اشتباكات بالرشاشات بين 3 عشائر بمدينة بعلبك بشمال شرق لبنان اشتباكات بالرشاشات بين 3 عشائر بمدينة بعلبك بشمال شرق لبنان
وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين أفراد ثلاثة عشائر فى مدينة بعلبك بشمال شرق لبنان.

وتدخل الجيش اللبنانى ، حيث يعمل على إعادة الأوضاع فى المدينة لطبيعتها .

وبدأت الإشتباكات إثر خلاف وقع فى حى الشراونة فى بعلبك، بين شبان من آل جعفر وآخرين من آل شقير، ولاحقا انضم شبان من آل وهبى لمساندة آل شقير. وتطور الخلاف إلى تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة وقذائف "بى 7"، ما أدى إلى أضرار مادية فى منزلين وعدد من السيارات.
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