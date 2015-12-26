حامد بن زايد يحضر العرس الجماعي لقبيلة الخييلي وأفراح الشامسي

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامته قبيلة الخييلي في رماح، بمناسبة زفاف كل من أحمد مبارك جمعة الخييلي إلى كريمة مسعود جمعة مغير الخييلي، ومسلم محمد مسلم الخييلي إلى كريمة خميس راشد الخييلي، وسعيد راشد محمد الخييلي إلى كريمة سلطان سعيد الخييلي، ومبارك سلطان بن كلثم الخييلي إلى كريمة سيف سهيل بن كلثم الخييلي، وجابر الشعيفي محمد الخييلي إلى كريمة راشد محمد سبت الخييلي، وأحمد الشعيفي محمد الخييلي إلى كريمة حمد حارب محمد الخييلي، وجابر راشد صقر الخييلي إلى كريمة عزيز محمد خلفان العزيزي.

كما حضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان.

وحضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف مبارك بالحرزي الشامسي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبدالله سعيد بن مسلم الشامسي.