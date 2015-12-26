برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>انتظر أخبارًا سعيدة فى هذا اليوم، فربما تكون أنباء عن ترقية أو مكاسب مادية جديدة، أو تحقيق إنجاز معين طال انتظاره، لذلك حاول أن تكون أكثر تفاؤلًا بما سيجلبه لك هذا اليوم.>على النقيض من حالتك المهنية هناك المزيد من التعقيدات والمشكلات التى ستواجه أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى، لذلك حاول أن تكون أكثر هدوءا وابتعد تماما عن العصبية حتى تمر من هذه المرحلة.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة المقبلة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن تجاوزها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.