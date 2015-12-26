برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 27/12/2015

حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الصعيد المهنى:
>مر أبناء هذا البرج بفترات صعبة على الصعيد العملى، وشاهدوا تراجعًا كبيرًا لم يشهدوه من قبل، لكن سيتحول الأمر بعض الشىء وستجدون حياة مختلفة على المستوى المهنى.
على الصعيد العاطفى:
>الغيرة مازالت تسيطر على أبناء هذا البرج، لكن بنسبة أقل عن سابق الأمر الذى سيجعل موازين علاقتهم العاطفية تتغير قليلا إلى الأفضل، لذلك يجب أن يستغلوا هذه الفترة حتى يمروا بهذه المرحلة العصيبة.
على الصعيد الصحى:
>نظرًا لبعض المشاكل التى تعرض لها أبناء هذا البرج فى تلك الفترة، من الممكن أن يؤثر ذلك سلبا على حالتهم الصحية وسيفقدون جزءًا كبيرًا من تركيزهم، لذلك يجب أن يهتموا بالنهوض بحياتهم النفسية حتى يستطيعوا الهروب من أى ازمات صحية.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.
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