وفاة الشيخ محمد سراج معروف مؤذن المسجد الحرام بعد صراع مع المرض

أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين وفاة الشيخ محمد سراج معروف مؤذن المسجد الحرام، اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض بعد أن عمل مؤذنًا للحرم لمدة 34 عاما.

الشيخ محمد معروف وافته المنية مساء اليوم فى مستشفى النور التخصصى، وستؤدى عليه الصلاة بالمسجد الحرام بعد صلاة الفجر غدًا السبت، وسيدفن بمقابر المعلاة، ويقام العزاء بمنزله بحى السبهانى بمكة المكرمة.

وتقدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى بعزائها لقيادة المملكة العربية السعودية فى وفاة الفقيد رحمه الله، ولأهله وذويه ومحبيه، سائلين الله عز وجل له المغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب.

جدير بالذكر، أن الشيخ محمد سراج معروف عين مؤذنًا بالمسجد الحرام عام 1403هـ، واستمر إلى أن وافته المنية.