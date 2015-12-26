بالفيديو.. صبرى عبادة: المشاركة فى التظاهر بذكرى ثورة 25 يناير حرام شرعا

قال الدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه من دور الوزارة معالجة السلبيات، مؤكداً أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يتألم لآلام الشعب المصرى ويعيش اللحظة التى يعيشها، مضيفاً أن "تصريحات الوزير عن 25 يناير حرية شخصية، ولا تعتبر خلط للدين بالسياسة".

وأضاف عبادة خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن "الدعوة للتظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير بعد انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب حرام شرعا".

وتابع، أن "جميع المصريين عندهم قناعة تامة أن الخروج اليوم على الحاكم مخالف للشريعة الإسلامية، وبلاش إراقة دماء من دعاة الحرية والرأى دول بلطجية وحرام نقطة الدم اللى هتنزل، وخلينا نبنى بلدنا وفقا للشريعة والدين الإسلامى".