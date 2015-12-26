بالصور..أهالى الشرقية يدشنون صفحة لبقاء المحافظ المقال وينظمون وقفة الأحد

وأكدت الصفحة التى دشنها مجموعة من الشباب، أنهم سينظمون وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم ، يوم الأحد المقبل، أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بعودته إلى منصبه لكونه "نصير الفقراء، ويعمل على محاربة الفساد"، على حد قولهم.
وقالت الصفحة المدشنة :" كلنا ضد رحيل المحافظ .. محافظة الشرقية محتاجاك توقفها على رجليها، ونظراً لمحاولة المنتفعين وأصحاب المصالح إقصاء الدكتور رضا عبد السلام عن منصبه ومحاولة إثارة الرأى العام ضده بمعلومات مغلوطة ، فقد قررنا نحن شباب الزقازيق تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعى لدعم المحافظ ".
فيما قال أحد المواطنين " أنا مشفتش تغير كلى فى المحافظة للأفضل بس الراجل شغال ويا ريت نسيب الراجل يكمل اللى بدأه ، بالإضافة إلى أنه محبوب بين الناس "
فيما طالب أحد المواطنين الحكومة بالإبقاء على الدكتور رضا عبد السلام ، قائلا " أناشد الرئيس بالتدخل الفورى والسريع لمراجعة هذا القرار الخاطئ ".
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