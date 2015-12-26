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بالصور..أهالى الشرقية يدشنون صفحة لبقاء المحافظ المقال وينظمون وقفة الأحد

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بالصور..أهالى الشرقية يدشنون صفحة لبقاء المحافظ المقال وينظمون وقفة الأحد بالصور..أهالى الشرقية يدشنون صفحة لبقاء المحافظ المقال وينظمون وقفة الأحد
دشن أهالى محافظة الشرقية، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" تطالب ببقاء محافظ الشرقية المقال ،الدكتور رضا عبد السلام، والذى تم إقالته ، الجمعة ، بعد أن أجرى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، اتصالا به، وتم تكليف اللواء سامى سيدهم، نائب محافظ الشرقية، بتسيير الأعمال لحين إعلان حركة المحافظين خلال الفترة المقبلة .

وأكدت الصفحة التى دشنها مجموعة من الشباب، أنهم سينظمون وقفة احتجاجية للتعبير عن غضبهم ، يوم الأحد المقبل، أمام ديوان عام المحافظة، للمطالبة بعودته إلى منصبه لكونه "نصير الفقراء، ويعمل على محاربة الفساد"، على حد قولهم.

وقالت الصفحة المدشنة :" كلنا ضد رحيل المحافظ .. محافظة الشرقية محتاجاك توقفها على رجليها، ونظراً لمحاولة المنتفعين وأصحاب المصالح إقصاء الدكتور رضا عبد السلام عن منصبه ومحاولة إثارة الرأى العام ضده بمعلومات مغلوطة ، فقد قررنا نحن شباب الزقازيق تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعى لدعم المحافظ ".

فيما قال أحد المواطنين " أنا مشفتش تغير كلى فى المحافظة للأفضل بس الراجل شغال ويا ريت نسيب الراجل يكمل اللى بدأه ، بالإضافة إلى أنه محبوب بين الناس "

فيما طالب أحد المواطنين بالإبقاء على الدكتور رضا عبد السلام ، قائلا " أناشد الرئيس بالتدخل الفورى والسريع لمراجعة هذا القرار الخاطئ ".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- محافظ الشرقية المقال يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل مكالمة وزير التنمية المحلية: الرئاسة طالبته بإبلاغ المحافظين بالاستعداد للتغييرات ورفض عودتى للجامعة..ولن أتولى محافظة أخرى وأرفض تظاهر الأهالى لبقائى
>

- أمين "المصرى الديمقراطى":محافظ الشرقية كان نشيطا لكن قرار استبعاده متوقع
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مصر 365

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