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مؤتمر شوقى غريب: التعادل عادل والمصري استحق ركلة جزاء

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مؤتمر شوقى غريب: التعادل عادل والمصري استحق ركلة جزاء مؤتمر شوقى غريب: التعادل عادل والمصري استحق ركلة جزاء

أبدى شوقي غريب مدرب الإنتاج الحربي رضاه عن نتيجة التعادل، التي خرجت بها مباراة فريقه أمام المصري، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

الإنتاج الحربي والمصري تعادلا سلبيا بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة من اللقاء.

وقال شوقي غريب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "النتيجة عادلة، والفريقان قدما مباراة جيدة لم يستحقا عليها الخسارة".

غريب أتبع "المصري استحق ركلة جزاء صحيحة، لكن الحكم محمد فاروق خانه التوفيق فيها".

وكان حسام حسن قد أكد أن فريقه استحق ركلة جزاء أيضا، مؤكدا أن الحكام يضيعون على فريقه نقاطا مستحقة. "طالع التفاصيل"

غريب أضاف "المصري يملك جهازا مميزا واللاعبون رائعون، ودراسته كلفتني ثلاثة أيام كاملة".

وأتم "أعتقد أن بعض اللاعبين في المصري يستحقون الانضمام لمنتخب في الفترة المقبلة".

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