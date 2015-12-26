تصريح في الجول - الاتحاد يؤكد اقترابه من ضم محمد إبراهيم.. والزمالك ينفي

أكد جاسر منير مدير عام نادي الاتحاد السكندري أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك وافق على انتقاله معارا إلى زعيم الثغر في يناير المقبل.

وكان الزمالك قد أكد تمسكه بمحمد إبراهيم وعدم وجود نية في التفريط في اللاعب خلال يناير.

وقال جاسر منير لـFilGoal.com يوم الجمعة: "محمد إبراهيم اقترب من الانضمام للاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم".

وأضاف "اللاعب أبدى موافقة ورحب بعرض الاتحاد كما أبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك مرونة كبيرة في إمكانية إعارته".

وتابع "سنرسل الاستغناء الموجه الخاص برمزي خالد المنضم للزمالك يوم السبت وحسم صفقة محمد إبراهيم سيكون خلال الاجتماع بين مسؤولي الناديين".

وحول تفاصيل الصفقة قال جاسر: "لم نتحدث مع الزمالك بخصوص القيمة المالية للصفقة لكننا نرغب في تحمل راتبه فقط خلال فترة الإعارة".

وعن إمكانية استعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الإسماعيلي الذي قرر عدم استكمال إعارته من الزمالك.. أشار "صعب جدا لأن الزمالك يرغب في مقابل مادي لأنه مرتبط بموعد سداد قسط لسبورتنج لشبونة".

الزمالك ينفي

ونفى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك صحة تصريحات جاسر منير.

وأكد تيجانا للصحفيين يوم الجمعة: "لا نية للتفريط في محمد إبراهيم للاتحاد السكندري".

وتابع "موقفنا لم يتغير بشأن الصفقة".