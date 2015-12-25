إعلان أسماء المعينين في البرلمان غدًا

كشفت مصادر لـ”ONA”، أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي سيعلن غدًا السبت، أسماء النواب الذين سيتم تعيينهم في البرلمان المقبل، والبالغ عددهم 28 نائبًا؛ استنادًا إلى نص المادة 102 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية، حق تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب.

وأضافت المصادر، أن المعينين في البرلمان، سيتنوعون بين الشباب والنساء والخبراء في الحياة الدستورية والقانونية.

يذكر أن بورصة توقعات المرشحين للتعيين في برلمان 2015، والتي رصدتها العديد من التقارير الصحفية والإعلامية، تشمل عمرو موسى، وعبدالله السناوي، وضياء رشوان، وأسامة الأزهري، وجابر نصار، وشخصيات أخرى من الرموز الوطنية.