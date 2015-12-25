مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث تصادم بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، نتيجة حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بالإسماعيلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد طاهر سليم مامور مركز شرطة القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق 36 الحربى طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" وأسفر الحادث عن مصرع "السيد .ف .م " 39 سنة مقيم دائرة قسم ثانى الإسماعيلية، وإصابة كل من "جمال .ش . ل "38 سنة و"هانى .ش . ش "36 سنة و"زينب .ذ.ر " 34 سنة و"فؤاد .ن . ع "26 سنة و"مينا . ك .ع " 35 سنة و"على . س .ع " 28 سنة و"غطاس .م .ج " 27 سنة.
تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
وقال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام أن الإصابات مابين كسور وكدمات وسحجات وتم إسعاف المصابين ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى.