مصرع شخص وإصابة 7 فى حادث تصادم بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

لقى شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، نتيجة حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد طاهر سليم مامور مركز شرطة القصاصين يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق 36 الحربى طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" وأسفر الحادث عن مصرع "السيد .ف .م " 39 سنة مقيم دائرة قسم ثانى الإسماعيلية، وإصابة كل من "جمال .ش . ل "38 سنة و"هانى .ش . ش "36 سنة و"زينب .ذ.ر " 34 سنة و"فؤاد .ن . ع "26 سنة و"مينا . ك .ع " 35 سنة و"على . س .ع " 28 سنة و"غطاس .م .ج " 27 سنة.

تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وقال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام أن الإصابات مابين كسور وكدمات وسحجات وتم إسعاف المصابين ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى.