نتنياهو يعتذر للرئيس الفلسطينى على اقتحام جنود إسرائيليين منطقة إقامته

ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أرسل اعتذارا شخصيا للرئيس الفلسطينيى محمود عباس، وذلك بعد محاولة مجموعة من جنود الاحتلال اقتحام منطقة محيط منزل الرئيس عباس فى رام الله لاعتقال فلسطينيين.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن هذه الحادثة وقعت الأسبوع الماضى حين وصلت قوة عسكرية إسرائيلية إلى تلك المنطقة فى محاولة لاعتقال "مطلوبين" إلا أن حرس الرئيس منع الجنود من دخول المنطقة واندلع شجار فى المكان، دون أن يسمح للجنود بدخول المكان.

وتابعت الوكالة أن جنود الاحتلال اقتربوا من منزل محيط الرئيس الواقع فى المناطق المصنفة "أ" وتحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية.