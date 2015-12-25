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مصرع 4 أشخاص بينهم "عريس" فى حادث طريق بالغربية

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مصرع 4 أشخاص بينهم "عريس" فى حادث طريق بالغربية مصرع 4 أشخاص بينهم "عريس" فى حادث طريق بالغربية
لقى 4 أشخاص مصرعهم، منذ قليل، إثر إنقلاب سيارة ملاكى يستقلونها بترعة سندسيس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلاب السيارة فى الترعة.

وانتقلت قوات الشرطة والإنقاذ إلى موقع الحادث، وتم انتشال السيارة من الترعة، ونقل المتوفين إلى مستشفى المحلة العام وهم كلاً من: عادل إسماعيل عبد اللطيف، وربيع السيد عبد البديع عمار "العريس"، ومحمد إبراهيم عبدالمنعم موسى، وجمال سامى عبدالنبي مبروك.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بالواقعة وإخطار أحمد نجيب، رئيس نيابة مركز المحلة، للتحقيق فى الواقعة.
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