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مصادر: أحمد زكى بدر أبلغ 8 محافظين بانتهاء مدة عملهم بمناصبهم

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مصادر: أحمد زكى بدر أبلغ 8 محافظين بانتهاء مدة عملهم بمناصبهم مصادر: أحمد زكى بدر أبلغ 8 محافظين بانتهاء مدة عملهم بمناصبهم
أكدت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن الدكتور أحمد زكى بدر أبلغ 8 محافظين بانتهاء خدماتهم بالمنصب، خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، والمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تتم حركة المحافظين المرتقبة خلال الساعات القليلة القديمة والتى ستشمل تغيير ما يقرب من 15 محافظا.
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