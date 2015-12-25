معلومات عن أسنان طفلك.. أهمها تتكون بدءا من الأسبوع الرابع للحمل

تتعدد آلام الجسم ويبقى وجع الأسنان فى المرتبة الأولى، خاصة عند الأطفال الرضع، حيث تشق لثتهم للمرة الأولى لتخرج أسنان لبنية صغيرة تساعدهم قليلا على مضغ الطعام. أسنان طفلك تتكون من الأسبوع الرابع للحمل..

>ويعلق الدكتور "يحيى رمضان" أستاذ التركيبات الصناعية للأسنان بطب الأزهر، على هذا الموضوع قائلا : "تتكون براعم الأسنان للطفل من الأسبوع الرابع أو الخامس للطفل أثناء الحمل، وبعد الولادة تظهر الأسنان اللبنية السفلية الأمامية فى عمر 6 شهور، ومع وصوله إلى عمر عامين أو عامين ونصف يكون قد اكتملت أسنانه اللبنية كاملة، ويبدأ بعدها فى استبدالهم بالأسنان الدائمة حتى عمر 6 سنوات، وتكون البداية مع الأسنان السفلية الأمامية، وتنتهى ظهور الأسنان عند عمر 12 سنة، ماعدا دروس العقل والتى تظهر فى عمر 18 سنة. علاقة الأسنان بالخطوات الأولى "لمشى" الطفل..

>ويضيف "يحيي": تتداول الأمهات مقولة "لو سنانه طلعت الأول مش هيمشى بدري.. ولو مشى الأول سنانه هتتأخر فى الظهور"، وهى معلومة صحيحة 100% ، لأن العظام تحتاج تركيز للكالسيوم فى الدم 75% والأسنان تحتاج تركيز 95%، فأيهما يتجه الكالسيوم نحوه أولا يسبق نموه الآخر. تجنب الآثار الجانبية لظهور الأسنان للطفل..

>ويمكن للأم تجنب الآثار الجانبية التى تلاحق الطفل عن ظهور الأسنان، وهى ارتفاع الحرارة بإعطائه مضاد حيوى ضعيف مع تقديم وجبات غذائية متكاملة له، ويبدأ قلق الأم على طفلها عند وصوله لعمر 7 سنوات ولم يقم باستبدال أسنانه اللبنية بالدائمة، وهنا عليها التوجه إلى الطبيب المختص للتدخل الجراحى وعليها اختيار طبيب أسنان الأطفال، لأنه أكثر معرفة بحالة الطفل وكيفية التعامل معه.

شبكةعيونالإخبارية

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