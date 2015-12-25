أخبار ليبيا اليوم.. تونس : 5000 مقاتل تونسى انضموا لداعش فى سرت

أبرزت أخبار ليبيا اليوم ما صرح به المتحدث وليد الوقينى، المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسية بأن تنظيم داعش يضم 5000 مقاتل تونسى فى مدينة سيرت بليبيا ، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم عقد رئيس المجلس البلدى سرت اجتماعا فى العاصمة طرابلس.>وركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات وليد الوقينى، المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة بأن تنظيم داعش فى ليبيا يضم ما بين 4000 و5000 مقاتل، وقد تم تعيين عناصر تونسية فى مناصب قيادية.

وأضاف الوقينى على هامش ندوة دولية حول "تداعيات نشر التنظيمات الارهابية في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط"، أن تزايد المقاتلين الأجانب قد تكون له انعكاسات سلبية على بلدان الجوار الليبي خاصة وأن الوضع فى ليبيا له عدة احتمالات من بينها وقوع تطورات عسكرية ميدانية من شأنها دفع المقاتلين الأجانب الى العودة إلى بلدهم.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم عقد رئيس المجلس البلدى سرت مختار خليفة المعدانى اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس البلدى سرت المنتخب فى أول اجتماع له فى العاصمة طرابلس.

وقال رئيس المجلس البلدى سرت فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع إنه عقده جاء لمتابعة العديد من الملفات منها ملف النازحين لأهالى سرت ومتابعة أوضاعهم من خلال تكليف لجان