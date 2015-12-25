بطاقة معايدة Kardashians 2015 جمعت Caitlyn وغيّبت Scott

كشفت Kourtney Kardashian بطاقة المعايدة الخاصة بعائلتها بمناسبة عيد كريسماس 2015، ضمّت Caitlyn Jenner رغم طلاقها من Kris Jenner وتحوّلها الى رجل، إضافة الى فرد جديد للعائلة هو المولود الجديد Saint West الذي ينتظر المتتبعين شكله بفارغ الصبر، إلا أن الصورة لم تكشف عن أيّ من ملامحه بما أنها كرتونية هذه المرة.



بطاقة المعايدة ضمّت أفراد العائلة ما عدا صديق Kourtney ووالد أطفالها Scott Disick والنجم Kanye west الذي اعتادت بطاقات معايدة العائلة أن تضمّهما كل عام. إلا أن شجرة كريسماس خلف أفراد العائلة في الصورة، تزيّنت بصور كل من زوج Kim النجم Kanye west وحبيب Kylie Jenner النجم Tyga، وحبيب Kourtney كارداشيان السابق Scott Disick ، بالإضافة إلى رموز Kim لتطبيق Kimojis التي نشرته قبل أسبوع.



وكانت الأخوات Kardashians قد شاركت كل منهن على موقعها الإلكتروني الخاص صورة خاصة جمعت أولاد العائلة يرتدون فيها اللون الأسود، من دون صورة للمولود الجديد Saint West التي لم تكشف والدته بعد عن أوصافه.

في الصورة جاء التعليق التالي:

" هذا العام نحن بحاجة الى المزيد من الفرح، لذلك نشرنا صورة لأطفال العائلة".

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