تشويق وكرتون جديد الصالات العربية

مجازفات مميتة هدفها السرقة ومغامرة جديدة للكلب Snoopy وصديقه Charlie Brown. هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في معظم الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Point Break

بعد مرور 24 عاماً على إطلاق فيلم Point Break الذي شارك في بطولته Keanu Reeves و Patrick Swayze تحت إدارة المخرجة Kathryn Bigelow، قرر المخرج Ericson Core تصوير نسخة جديدة منه تتمتع بمشاهد أكشن وتشويق تقطع الأنفاس واختار لبطولتها كل من Édgar Ramírez و Luke Bracey و Ray Winstone.تدور قصة الفيلم حول Johnny Utah عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي سيطلب منه التسلل الى مجموعة من الخبراء في الرياضات الخطرة الذين ينفذون أعمال سرقة في جميع أنحاء العالم ويستعملون خلالها تقنيات غير تقليدية مبنية على مجازفات مميتة. فما هو الهدف الحقيقي لعمليات السرقة المنظمة التي تنفّذها هذه المجموعة وهل سيتمكن Johnny من التسلل إليها وكشف المخططات المرسومة قبل حصولها؟ Point Break فيلم جيّد أنصحكم بمشاهدته ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

The Peanuts Movie

من ولد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي سيشعر بحنين عند مشاهدة فيلم The Peanuts Movie خاصة عندما يرى على الشاشة الكبيرة Charlie Brown وأصدقاءه كالكلب Snoopy و العصفور Woodstock. ليست هذه المرة الأولى التي تطلّ بها هذه الشخصيات على الشاشة الكبيرة فسبق أن أنتجت هوليوود أربعة أفلام هي: A Boy Named Charlie Brown عام 1969 و Snoopy, Come Home عام 1972 و Race for Your Life, Charlie Brown عام 1977 و Bon Voyage Charlie Brown And Don't Come Back عام 1980. هذا الفيلم هو تحيّة وانطلاقة متجددة أرادها ابن وحفيد الرسام Charles M. Schulz مبتكر هذه الشخصيات التي رأت النور للمرة الأولى عام 1950 واستمر نشرها حتى رحيله في العام 2000. The Peanuts Movie هو بكل بساطة فيلم كرتوني ساحر سينال إعجاب الصغار والكبار أنصحكم به ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والعراق وسلطنة عمان ومصر ولبنان.