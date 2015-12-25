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غدا أخر أيام محمود سعد في قناة النهار

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الجمعة 25-12-2015 22:52

حسم الإعلامي محمود سعد موقفه من الاستمرار في تقديمه برنامجه الشهير"أخر النهار"الذي يعرض منذ فترة طويلة عبر فضائية "النهار"، حيث سيكون يوم غد السبت هو آخر أيامه في القناة.

وأعلن محمود سعد القرار بنفسه في حلقة الأمس قائلا:" باقي لنا في قناة النهار 3 أيام اليوم وغدًا ويوم السبت".

ويعود سبب ترك محمود سعد للقناة إلى رغبة الإدارة في تغيير سياسة البرنامج، الأمر الذي رفضه سعد وأصر على الاستمرار في تقديم نفس السياسة التي يتبعها منذ فترة، وهو ما رفضته القناة ووصل الأمر بينهما إلى طريق مسدود.

 

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