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سلاف فواخرجى تكشف أسباب غيابها عن مهرجان الفيلم العربى بالجزائر

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سلاف فواخرجى تكشف أسباب غيابها عن مهرجان الفيلم العربى بالجزائر سلاف فواخرجى تكشف أسباب غيابها عن مهرجان الفيلم العربى بالجزائر

تغيبت النجمة سلاف فواخرجى عن حضور مهرجان “أيام الفيلم العربى” بقسنطينة بالجزائر، بعدما أعلنت إدارة المهرجان عن تواجدها وتكريمها وحتى ختام المهرجان كان حضورها شبه مؤكد لكنها تغيبت أيضا .

وتردد أن غياب فواخرجى بسبب خلافات فى وجهات النظر حول الوضع السياسى فى سوريا مع النجم السورى عباس النورى إلا أن النجمة السورية كشفت عن حقيقة غيابها وأسبابها قائلة: “أنا من عشاق الجزائر وأحب شعبها جدا لأنه شعب طيب ومثقف وكنت منذ فترة فى مهرجان البحر المتوسطى بمدينة عنابة ومن قبل فى مهرجان وهران ولم يمنعنى عن الحضور غير ارتباط فنى بتصوير مسلسلى الجديد فهو الذى منعنى من الحضور بالإضافة لظروف السفر لسوريا كانت بها الكثير من المشاكل ولم يكن الوقت كافيًا”.

 

 

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