بالفيديو.. محام بالأقصر: عمال شركة مقاولات دمروا موقعا أثريا على طريق الكباش

قال المحامى محمود الهوارى إن هناك واقعة مشابهة لتحطيم تمثال "ستى الثانى" بمعبد الكرنك بالأقصر، وهى تدمير موقع أثرى بالكامل على طريق الكباش، مؤكدا أن من قام بتدمير الموقع الأثرى هم عمال شركة مقاولات، لأنهم يقومون بإنشاء كوبرى على طريق الكباش، ولم يتحرك أحد فى هذا الموضوع من قبل.

وأضاف الهوارى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامية إنجى أنور عبر برنامجها "البيت بيتك" المذاع على فضائية "ten"، أن النيابة الإدرية تحقق فى واقعة تحطيم تمثال الملك "سيتى الثانى" بمعبد الكرنك بالأقصر، مؤكدا أن من يدمر مصر الحضارة هم المسئولون عنها.