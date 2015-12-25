نقيب المحامين بالشرقية يطالب ذكى بدر بإعلان أسباب رحيل المحافظ

قال "عاكف جاد " نقيب المحامين بالشرقية، إن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، كان يؤدى عمله بصورة جيدة فى ظل هذا المناخ.

وأضاف "جاد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يحترم الوزير أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، لكن يطالبه بإعلان أسباب رحيل المحافظ، حتى يستريح الشارع الشرقاوى، حتى لا يشعر بأن وزير التنمية المحلية يقف أمام مصالحه.

وكان الدكتور رضا عبد السلام قد تلقى اتصالا هاتفيا من الوزير أحمد ذكى بدر يطالبه فيه بالبقاء بمنزله لحين صدور حركة الترقيات، وذلك أثناء جولته اليوم مع وزير الأوقاف والمفتى لافتتاح أحد المساجد بكفر صقر.