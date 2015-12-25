وكيل السولية يوضح موقف اللاعب من الانتقال للأهلي في يناير

أوضح تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب عمرو السولية نجم وسط الشعب الإماراتي موقف موكله من العودة لمصر عبر النادي الأهلي في يناير المقبل.

ويرتبط السولية بعقد لمدة موسم مع الشعب الإماراتي ويشارك مع المدرب الجديد بصفة مستمرة وسجل هدفين.

وقال النحاس عبر قناة دريم يوم الجمعة: "عمرو مستقر مع الشعب ومستمر حتى نهاية الموسم إلا لو كان للمدير الفني رأي آخر.. لكني أعتقد أنه سيستمر لنهاية الموسم".

وأضاف "اللاعب لا يمكنه التوقيع للأهلي الآن ومن حق الشعب بيعه في يناير لأي جهة يريدها أو يبقي عليه في صفوفه".

وتابع النحاس "يحق لأي لاعب وفقا للائحة أن يوقع لأي ناد قبل ستة أشهر من نهاية عقده.. والسولية لم يوقع أو يتقاض أموالا من الأهلي كما يقال".

وأردف "أتمنى استمرار السولية في الإمارات ليحصل على عروض أعلى لأن بالتأكيد استمراره هناك أفضل ماديا من العودة إلى مصر".