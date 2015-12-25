دراما الدوري المصري.. إنبي 4-4 الداخلية في مباراة مجنونة

تعادل إنبي والداخلية بأربعة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

المباراة بدأت سريعا وتقدم الداخلية بهدف محمد جمال "تريكة في الدقيقة الثانية من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إنبي أدرك التعادل بهدف صلاح عاشور بعد عرضية من الظهير الأيسر محمد ناصف قابلها عاشور بيمينه في المرمى.

الداخلية رفض التعادل وتقدم من جديد عن طريق عمرو مرعي بعد متابعة تسديدة حسام حسن التي سقطت من بين يدي عبد المنصف، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، تعادل محمود قاعود لإنبي برأسية رائعة من ركنية محمد ناصف من اليمين، ولم يكتف النادي البترولي بذلك، فأضاف وائل فراج الهدف الثالث بعد ركنية من محمد ناصف نجم اللقاء لمسها أحد مدافعي الداخلية برأسه لتصل لفراج الذي أسكنها شباك الداخلية.

محمد ماجد أونوش يحرز هدف التعادل للداخلية في الدقيقة الـ 84 بمقصية رائعة من عرضية محمود منصور الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة الـ 87 أضاف رجب بكار الهدف الرابع للداخلية، ليظن الجميع أن الفوز سيكون حليفا للداخلية.

إنبي لم يستسلم، وفي الدقيقة الـ 90 نجح رامي صبري في إدراك التعادل من رأسية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق في أفضل مباريات الموسم.

بتلك النتيجة، حافظ الفريقان على سجلهما خاليا من الهزائم، وهما الوحيدان اللذان لم يتعرضا لأي هزيمة إلى الأن.

التعادل رفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 21 في المركز الثاني تساويا مع مصر المقاصة، فيما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ 14 في المركز السابع.