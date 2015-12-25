الاتحاد لـ في الجول: محمد إبراهيم وافق على انضمامه.. والزمالك يرحب

من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم؟ FilGoal.com يوضح في هذا التقرير.

على القمة الثنائي العالمي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولا وجود لواين روني نجم مانشستر يونايتد.

يتقاضى رونالدو نجم ريال مدريد 20 مليون يورو سنويا مثله مثل ميسي في برشلونة.

ويأتي بعدهم في المركز الثالث زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان بـ16.5 مليون يورو يليه نيمار مهاجم البلاوجرانا بـ14 مليون يورو.

ويعتبر توماس مولر هو الخامس بـ13.5 مليون يورو يليه يايا توريه الإفريقي الوحيد في القائمة لاعب مانشستر سيتي بـ13 مليون يورو مثله مثل زميله كيفين دي بروين وإدين أزار لاعب تشيلسي.

وفي المركز الثامن يوجد جاريث بيل أغلى صفقة في العالم براتب قدره 12 مليون يورو متساويا مع تياجو سيلفا مدافع سان جيرمان.