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أخبار اليمن اليوم.. وزير خارجية اليمن يطلع سامح شكرى على مفاوضات جنيف

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أخبار اليمن اليوم.. وزير خارجية اليمن يطلع سامح شكرى على مفاوضات جنيف أخبار اليمن اليوم.. وزير خارجية اليمن يطلع سامح شكرى على مفاوضات جنيف
ركزت أخبار اليمن اليوم على لقاء وزير الخارجية سامح شكرى فى القاهرة مع نائب رئيس وزراء اليمنى ووزير الخارجية ، فيما تناولت أخبار اليمن اليوم إرسال خالد بحاح اليوم برقية عزاء الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيها بضحايا الحريق الذى اندلع في مستشفى جازان.
>وبحث وزير الخارجية، سامح شكرى، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

وأبرزت أخبار اليمن اليوم تصريحات وزير الخارجية اليمنى حيث أطلع سامح شكرى على نتائج جولة المفاوضات التى عقدت مؤخرا فى جنيف، والصعوبات التى واجهت بناء الثقة بين وفد والانقلابيين والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والصعوبات التى تواجهها اليمن.

وأكد اللقاء ضرورة أن يكون حل الأزمة اليمنية فى إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، التى تُشكّل جميعها الأساس الحقيقى لخروج اليمن من أزمته الراهنة.

كما تناول اللقاء السبل الكفيلة لتقديم مزيد من التسهيلات لدخول اليمنيين إلى القاهرة وإقامتهم الدائمة، وكذا التعاون فى مجالات الخدمات الطبية للمرضى والجرحى اليمنيين فى المستشفيات المصرية الحكومية والخاصة والتابعة للقوات المسلحة.

وركزت أخبار اليمن اليوم على إعراب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقدير اليمن وامتنانه لجهود ووقوفها إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية، ودعمها لتحقيق تطلعات اليمنيين فى الأمن والاستقرار.

وبعث نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح اليوم برقية عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عزاه فيها بضحايا الحريق الذى اندلع فى مستشفى جازان.

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مصر 365

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