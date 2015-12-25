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«الأوقاف» تحت الطلب.. حرمت التظاهر ضد مبارك ومرسي والسيسي

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وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعادت فتوى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال افتتاحه مسجد بمحافظة الشرقية بتحريم التظاهر في 25 يناير المقبل ضد الرئيس ، للأذهان فتاوى وزارة الأوقاف بتحريم الخروج على مبارك ومرسي، ليخرج الشعب رغما عن تلك الفتاوى مطالبا بإسقاطهما.

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لا يجوز الخروج على مبارك

وفي فتوى مشابهة، أفتى وزير أوقاف مبارك عبد الله الحسيني هلال، بتحريم الخروج على الرئيس الأسبق مبارك، ليخرج الشعب المصري في ثورة 25 يناير مطالبا بإسقاطه حتى تنحيه عن منصبه في فبراير من عام 2011

 

 

الرئيس المعزول - محمد مرسي

الرئيس المعزول – محمد مرسي

التظاهر ضد مرسي حرام شرعًا

قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إن حركة “تمرد” هي خروج عن الحاكم “غير جائز”، مشيرا إلى أن الشريعة لم تضع إطارا محددا لاختيار الرئيس وعزله، ولكن الشعب رضي بالديمقراطية كإطار شرعي، ولا يجوز أن نخرج عن هذه الديمقراطية، ولا يجوز أن نطالب بعزل مرسي إلا بعد مرور فترة حكمه.

وأضاف عبد الجليل، في لقاء مع قناة “الجزيرة مباشر ”، أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم إلا أن يأتي بكفر بواح أو بظلم أو استبداد واضح لا يختلف عليه أحد.

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