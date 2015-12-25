بالأسماء .. إبلاغ 13 محافظ بعدم الذهاب إلى مكاتبهم غدًا

علمت وكالة أنباء ONA ، أسماء المحافظين المتوقع استبعادهم خلال حركة المحافظين الجدد.

وضمت الأسماء كلًا من خالد زكريا محافظ الجيزة،الدكتور محمد سلطان محافظة البحيرة، الدكتور أسامة حمدى كفر الشيخ، الدكتور رضا عبد السلام الشرقية، رضا عبد الباسط محافظ المنوفية ، أيمن عبد المنعم سوهاج، المهندس ياسر الدسوقى اسيوط، اللواء صلاح زيادة المنيا، المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ، اسماعيل طه محافظ دمياط، سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية ، وسعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة .

ومن المتوقع أن يؤدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية صباح غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، وتشمل 13 محافظًا، وسط تكتم كبير على أسماء المحافظين الجدد قبل عملية الإعلان والإفصاح عنهم.