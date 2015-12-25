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بالفيديو.. القائم بأعمال محافظ الشرقية: رضا عبد السلام محترم و"شايف شغله كويس جداً"

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بالفيديو.. القائم بأعمال محافظ الشرقية: رضا عبد السلام محترم و"شايف شغله كويس جداً" بالفيديو.. القائم بأعمال محافظ الشرقية: رضا عبد السلام محترم و"شايف شغله كويس جداً"
قال اللواء سامى سيدهم القائم بأعمال محافظ الشرقية، إن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية المُقال، تحدث إليه الساعة الرابعة عصرًا بأنه سيترك منصبه، وطالبه بالعودة للمكتب لإدارة أعمال المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، أن الدكتور رضا عبد السلام إنسان محترم جداً وأنه على اتصال به على مدار عمله 10 أشهر، مشيرا إلى أنه إنسان على خلق رفيع و"شايف شغله كويس جداً ومفيش أحسن من كدة"، مضيفاً :"وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر لم يتصل بى حتى الآن".

وأشار سيدهم إلى أنه يعمل نائباً لمحافظ الشرقية منذ 14 أغسطس 2013، موضحاً أن الخطة التى وضعتها الدولة سيتم السير على نهجها، ومن أولويات المحافظة مكافحة الفساد، والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمراكز والمدن هى الأكثر فساداً، وتم إقالة أكثر من 10 مديرى إدارات هندسية و400 موظف فاسد.


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