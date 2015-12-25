أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. وزير الرى: مشروع المليون ونصف فدان مقسم على 7 محافظات

Google+ Print
بالفيديو.. وزير الرى: مشروع المليون ونصف فدان مقسم على 7 محافظات بالفيديو.. وزير الرى: مشروع المليون ونصف فدان مقسم على 7 محافظات
قال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع المليون ونصف فدان مُقسم على ثلاث مراحل ويتم التركيز الآن فى الـ 500 ألف فدان الأولى، موضحًا أن الوزارة مسئولة عن الإشراف على حفر الآبار اللازمة لمشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف المغازى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة "المحور"، أن مشروع المليون ونصف فدان مقسم على 7 محافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد على 88.5 % من المياه الجوفية و 11.5 % من مياه النيل.

وأكد وزير الرى والموارد المائية ، أن الـ 500 ألف فدان الأولى تم الانتهاء من دراستها بالكامل وتأكدنا من توافر كل مقومات النجاح.

وعن زيارة وفد برلمانى إلى السودان من أجل التشاور حول سد النهضة الإثيوبى، قال: "سفر الوفد البرلمانى المصرى إلى السودان فى توقيت مهم والحل قد يطول إلى حد ما ولكن الحل يكمن فى التفاوض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه