وزير الرى: مشروع المليون ونصف فدان مقسم على 7 محافظات

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع المليون ونصف فدان مُقسم على ثلاث مراحل ويتم التركيز الآن فى الـ 500 ألف فدان الأولى، موضحًا أن الوزارة مسئولة عن الإشراف على حفر الآبار اللازمة لمشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف المغازى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، مع الإعلامى معتز بالله عبد الفتاح، على قناة “المحور”، أن مشروع المليون ونصف فدان مقسم على 7 محافظات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد على 88.5 % من المياه الجوفية و 11.5 % من مياه النيل. وأكد وزير الرى والموارد المائية ، أن الـ 500 ألف فدان الأولى تم الانتهاء من دراستها بالكامل وتأكدنا من توافر كل مقومات النجاح. وعن زيارة وفد برلمانى إلى السودان من أجل التشاور حول سد النهضة الإثيوبى، قال: “سفر الوفد البرلمانى المصرى إلى السودان فى توقيت مهم والحل قد يطول إلى حد ما ولكن الحل يكمن فى التفاوض”.