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بالصور.. نقابة الأطباء تقيم حفل تأبين للدكتور مجدى البحيرى بالسويس

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بالصور.. نقابة الأطباء تقيم حفل تأبين للدكتور مجدى البحيرى بالسويس بالصور.. نقابة الأطباء تقيم حفل تأبين للدكتور مجدى البحيرى بالسويس
أقامت نقابة الأطباء بالسويس مساء اليوم الجمعة حفل تأبين للدكتور مجدى البحيرى نقيب الأطباء السابق الذى توفى منذ شهر ونصف عقب توليه مهمة قيادة النقابة نقيبا بشهر واحد، وذلك بحضور حشد من الأطباء من السويس والقاهرة واتحاد أطباء العرب والنائب عبد الحميد كمال وعدد من القيادات السياسية والشعبية.

اليوم السابع -12 -2015

بدأ اللقاء بكلمة الدكتور محمد حفنى القائم بأعمال مجلس نقابة الأطباء رصد خلالها عددا من المواقف الإنسانية والمهنية للدكتور مجدى البحيرى وأعقبها كلمة من الدكتور تامبر البوهى وكيل النقابة وتحدث عن العمل النقابى ودور النقيب السابق مع جموع الأطباء، كما تحدث شقيق الدكتور مجدى البحيرى ورصد عددا من المواقف الشخصية له عبر حياته.

اليوم السابع -12 -2015

وقام مجلس الأطباء بالكامل بارتداء إشارات تحمل صور النقيب السابق وتعليق صورة بواجهة النقابة وداخل القاعة الرئيسية ، وحرص جميع أسرة وأقارب الدكتور البحيرى بحضور حفل التأبين.

وقال النائب عبد الحميد كمال فى كلمته أن الدكتور مجدى البحيرى كان يلعب دورا نقابيا هاما فى الحياة الصحية والنقابية والطبية من أجل تطوير الخمة المقدمة للمواطنين وحرص على نجاح أول مؤتمر للصحة بالسويس عقب ثورة 25 يناير .

وأضاف النائب أن عائلة البحيرى كانت دائما تلعب دورا هاما فى كافة الأجهزة والمديريات الخدمية ، وقدم النائب الشكر للدكتورة زهيرة الجندى زوجة النقيب السابق.

وخلال اللقاء أعلنت نقابة الأطباء عن افتتاح مكتبة إلكترونية فورية تحمل اسم الدكتور مجدى البحيرى تقدم الأبحات العالمية والمحلية لخدمة العمل بالنقابة وتوفير خدمة الطباعة الفورية لكافة الأطباء والاشتراك فى أحدث المواقع العالمية التى تقدم هذه الأبحاث.

اليوم السابع -12 -2015
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