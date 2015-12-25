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بالصور.. رئيس جامعة أسوان ونائبه يتفقدان مطعم المدينة الجامعية

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تفقد الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان والأستاذ الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، مطعم المدينة الجامعية بأبو الريش بمدينة أسوان، حيث شارك رئيس الجامعة ونائبه وعدد من عمداء ووكلاء الكليات طلاب المدينة الجامعية بأبو الريش وجبة الغداء للاطمئنان على جودة الغذاء المقدم لهم ومطابقته للمواصفات .

وأثناء الغذاء استمع رئيس الجامعة لتساؤلات الطلاب وأكد على استجابته الفورية لمطالبهم، كما طالب رئيس الجامعة من الطلاب بالحفاظ على مدينتهم والالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامتهم بها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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