لو بتعانى من النحافة ..5 نصائح لزيادة وزنك

زيادة الوزن

أسباب نقصان الوزن

تقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لزيادة الوزن، ومنها:

يعانى العديد من الأشخاص من النحافة الزائدة، ونقدم لهؤلاء فى هذا الموضوع مجموعة من النصائح تساعدهم فى زيادة الوزن.>تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من نقصان الوزن، ويرغبون فى زيادته للوصول للوزن الملائم لجسمهم.>تتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الإصابة بنقصان فى الوزن ترجع إلى عدة أسباب، منها التعرض للإرهاق والإصابة بالأنيميا، أو السرطان ، أو السكر، وهناك العديد من العوامل الوراثية أو التاريخ الأسرى، كما أن السعى والاستمرار فى ممارسة الرياضة واتباع الحيل الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، من أهم أسباب الإصابة بنقصان الوزن بشكل كبير حتى يصبح أقل من المفروض.>طرق لزيادة الوزن

1- تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية كالسكريات والغنية بالدهون.

>2- يمكنك قبل النوم تناول طبق من البطاطس المقلية، فهذه الوجبة تزيد من وزنك بشكل ملحوظ.

>3- تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات مرتفعة السعرات الحرارية.

>4- ممارستك للرياضة الخاصة بكمال الأجسام تزيد من وزنك.

>5- تناول الشوكولاتة والمانجو والبلح له دور كبيرة فى زيادة الوزن.

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