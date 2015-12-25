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شقيقان يمزقان جسد سائق حتى الموت للخلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة

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شقيقان يمزقان جسد سائق حتى الموت للخلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة شقيقان يمزقان جسد سائق حتى الموت للخلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة
شهدت مدينة شبرا الخيمة حادثا مأساويا، عندما مزق شقيقان بعزبة عثمان جسد سائق حتى الموت خلال مشاجرة بين الطرفين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الزبائن موقف.

تلقى العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة إخطارا بمصرع "هيثم .ع.ا" 26 سنة سائق ومقيم عزبة عثمان، وأخطر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية وانتقل المقدم محمد سرحان رئيس مباحث القسم، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه والذى يعمل سائقا وزميل له يدعى "أحمد.ش.ع"، تدخل فيها شقيق المتهم الأول ويدعى عبد السلام - حلاق، وقاما بتمزيق جسد المجنى عليه فى الشارع وسط ذهول المارة والمواطنين فى الشارع.

تمكن النقباء مصطفى هاشم ومحمد رفعت أبوسريع معاونا المباحث من ضبط المتهمين من خلال أكمنة أعدت لذلك وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الجريمة، وأكد الأول أن المجنى عليه حاول ضربة بمطواة خلال مشاجرة بسبب خطف الزبائن بأحد المواقف، فتدخل شقيقه للدفاع عنه فلقى المجنى عليه مصرعه فى الحال، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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مصر 365