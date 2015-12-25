أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد فى حركة المحافظين المقبلة

Google+ Print
أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد فى حركة المحافظين المقبلة أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد فى حركة المحافظين المقبلة
أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قائمة المحافظين الذين سيتم استبعادهم من مناصبهم ضمن حركة المحافظين المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة شملت 15 محافظًا على الأقل.

وأفاد المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المحافظين الـ15 المقرر استبعادهم، هم خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، ورضا عبد السلام الشرقية الذى أقيل من منصبه اليوم، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور سعاد الخولى، محافظة الإسكندرية بالإنابة، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، والمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

وأضاف المصدر، أن حركة المحافظين المرتقبة ستشهد استبعاد ما يقرب من 75% من المحافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن محافظ الشرقية المقال كان أحد الأسماء التى تم وضعها ضمن المستبعدين من الحركة.


>سامى سيدهم يقطع إجازته ويعود للشرقية لمباشرة مهامه قائما بأعمال المحافظ
>إقالة محافظ الشرقية وتعيين نائبه قائماً بالأعمال

محافظ الشرقية: تلقيت اتصالا من زكى بدر بإقالتى وتعيين نائبى قائماً بالأعمال

محافظ الشرقية لـ"اليوم السابع": إقالتى تأتى فى إطار حركة تغييرات المحافظين


>مسئول إعلام محافظ الشرقية: إقالة رضا عبد السلام من تليفون بدر الساعة 2ظهرا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365