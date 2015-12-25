أبرز الأسماء المرشحة للاستبعاد فى حركة المحافظين المقبلة

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن قائمة المحافظين الذين سيتم استبعادهم من مناصبهم ضمن حركة المحافظين المرتقبة خلال الساعات القليلة المقبلة شملت 15 محافظًا على الأقل.

وأفاد المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المحافظين الـ15 المقرر استبعادهم، هم خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، ورضا عبد السلام الشرقية الذى أقيل من منصبه اليوم، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور سعاد الخولى، محافظة الإسكندرية بالإنابة، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، والمستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وسعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

وأضاف المصدر، أن حركة المحافظين المرتقبة ستشهد استبعاد ما يقرب من 75% من المحافظين خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن محافظ الشرقية المقال كان أحد الأسماء التى تم وضعها ضمن المستبعدين من الحركة.



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