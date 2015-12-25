نواب الشرقية يرفضون إقالة المحافظ : «حارب الفساد وتواجد بالشارع»

كتب – محمد سامي ونانيس البيلي

علق الدكتور محمد صلاح عبدالبديع عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح، على قرار وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، اليوم، بإقالة محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام، قائلاً إنه “قرار مفاجيء”.

وأبدى عبدالبديع، في تصريحات خاصة لوكالة ONA، اندهاشه من قرار الإقالة دون سبب واضح، قائلاً: “أتمنى أن يأتي اليوم الذي نعرف فيه أسباب اختيار أو إقالة المسئولين”، مؤكداً أن محافظ الشرقية كان يعمل بكفاءة عالية وأنه كان يدرس جميع الملفات التي تقدم له بشكل جيد ويوليها اهتمامًا، وأنه كان محافظ ميداني يعمل على أرض الواقع ويتواجد بجانب المواطن الشرقاوي بشكل دائم.

من جانبه، انتقد أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية، طريقة إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، واصفاً إياها بـ”الطريقة المهينة”.

وأكد “فؤاد”، فى تصريحات لـ لوكالة ONA أن الدكتور رضا عبد السلام كان أداءه جيدًا وأنهم لايتدخلون فى أداء الأجهزة التنفيذية، ولكنهم يريدون في نفس الوقت معرفة أسباب الإقالة.

وتابع “فؤاد”: “إذا كانت إقالة المحافظ من خلال حركة محافظين كاملة فليس لدينا أى مشكلة، ولكن أن يتم تغير محافظ بشكل مفاجئ فهذه طريقة مهينة”. ووجه رسالة للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، قائلاً: “لماذا تمت إقالة المحافظ؟”.

شحاتة: ”مفيش عليه شائبة” واجتمع معنا اليوم وطلب من النواب معاونته

واتفق معهم، محمود شحاتة ، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد عن دائرة ههيا والإبراهيمية، حيث أكد أن محافظ الشرقية كان يعمل بشكل جيد ويحارب الفساد، مؤكداً أنه “مفيش عليه أي شائبة” وأنه كان ينزل إلى شوارع المحافظة ويستمع إلى مشاكل الناس ويحاسب المقصرين.

وأشار “زايد”، فى تصريحات لـ لوكالة ONA، أن الدكتور رضا عبدالسلام اجتمع معهم، صباح اليوم، وطلب من نواب المحافظة العمل سويًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن الشرقاوي.

لم يختلف رأي عضو مجلس الشعب عن دائرة بلبيس، فايز أبو خضرة كثيراً، حيث أكد أن قرار الإقالة كان مفاجئًا بالنسبة له، مؤكداً أن المحافظ كان يتفانى في عمله وكان لديه استعداد لبذل مزيد من الجهد للنهوض بمحافظة الشرقية.

وأضاف “أبو خضرة” فى تصريحات لـ لوكالة ONA، أن الدكتور رضا عبدالسلام رجل “غير مكتبي” وأنه قام بالعديد من الجولات الميدانية داخل المحافظة طوال مدة توليه المنصب وأنه حارب الفساد وتصدى للمقصرين في عملهم، وأن المواطن الشرقاوي كثيراً ماوجده بجانبه في الشارع.

وأشار ”أبو خضرة” إلى أن المحافظ انتهج استراتيجة خاصة للتعامل مع نواب الشرقية، وخصص موظفين للتعامل معم.