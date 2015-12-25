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محافظ دمياط يفتتح الدورة الرياضية فى قرية الشهيد محمد أيمن شويقة

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محافظ دمياط يفتتح الدورة الرياضية فى قرية الشهيد محمد أيمن شويقة محافظ دمياط يفتتح الدورة الرياضية فى قرية الشهيد محمد أيمن شويقة
عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لقاءا جماهيريا بمركز شباب قرية الإبراهيمية القبلية بمناسبة افتتاح الدورة الرياضية السنوية باسم الشهيد البطل محمد أيمن شويقة، وشهد الفعاليات القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كفر سعد ومدير عام الشباب والرياضة ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز ومدينة كفر سعد.

وأثناء افتتاح الدورة ألقى المحافظ كلمة أشاد فيها بأبناء قرية الإبراهيمية التى يفخر بأن يتواجد بين شبابها، مؤكدا على أهمية غرس روح الشجاعة والفداء فى نفوس الأطفال، قائلا :"إن البطل محمد شويقة أصبح الملهم للاجيال القادمة حيث يمثل القدوة العظيمة في الدفاع عن الوطن حينما بذل نفسه من أجل حماية زملائه فنال المنزلة العليا عند الله عز وجل، وأننا لن ننسى الشهيد محمد أيمن شويقة".

وأعلن المحافظ إطلاق اسم الشهيد على المدرسة الابتدائية بالقرية، مؤكدا أنه تم اختيار والدة الشهيد البطل الأم المثالية على مستوى المحافظة، تمهيدا لاختيارها علي مستوى الجمهورية.

وأجاب المحافظ على كافة الأسئلة والطلبات المقدمة من مواطنى القرية تركزت كلها حول مطلب إنشاء مشروع الصرف الصحى بالقرية، ووافق المحافظ على دفع العمل بالمشروع الذى تم عمل المسح والرسومات الهندسية له ضمن ثلاث قرى سيتم العمل بها فى خطة عام 2016 وهى الابراهيمية القبلية والبحرية والعباسية، والتى سبق أن قام المحافظ بتدبير الاعتمادات اللازمة للمشروع بالقرى الثلاث فى منتصف العام 2015.
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