الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تنفى الخلاف مع وزارة التعليم العالى

نفى معتز خميس، مدير إدارة العلاقات العامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وجود أى خلاف بين الاكاديمية ووزارةالتعليم العالى بشأن "لوجو" تنظيم مؤتمر وزاء التعليم العالى العرب المطبوع على النشرات الإعلامية، للمؤتمر الذى نظم صباح اليوم بمقر الأكاديمية بالاسكندرية.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العلاقة جيدة جدا بين وزراة التعليم العالى والأكاديمية، وأن هناك تنسيق مستمر وتعاون مشترك فى تنظيم المؤتمرالذى تولية الحكومة والرئيس السيسى اهتماما خاصا، بالإضافة إلى التنسيق فى فعاليات أخرى قادمة، قائلا :"إن مسؤلى وزارة التعليم العالى و الأكاديمية أكبر من خلاف بسيط لا يتعلق بجوهر القضايا المحورية الهامة التى يتناولها المؤتمر".

يذكر أن الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، قد شهدت اليوم انعقاد مؤتمر"تمويل التعليم العالى فى الوطن العربى"، الخامس عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى.